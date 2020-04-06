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Полезное | Киркорова, Леонтьева и Баскова предложили отправить в Донбасс

06.04.2020|15:08
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Вирусы приходят и уходят, а 75-летие Победы никто не отменял. По такому случаю правительство выделило Минстрою 352 миллиона рублей из резервного фонда на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Готовятся и артисты.

Продюсер Дмитрий Киселев предложил несколько хороших акций. "Мы стартуем пробегом в честь великого праздника 75-летия Победы и будем проводить масштабные концерты в Донецке и Луганске, – сообщил он. – Это будет акция благотворительной и духовной помощи. Мы приглашаем туда всех российских артистов и очень надеемся, что певцы, носящие звание "Народный артист России", покажут свою гражданскую позицию".

В Донецк и Луганск "Русское радио" доставит гуманитарную помощь и организует праздничную программу для жителей. Поддержка людей, попавших в беду, очень важна!

Киселев назвал поименно тех, кого особенно хотят видеть на передовой в Донбассе: "Надеемся, что и Филипп Киркоров, и Валерий Леонтьев, и Николай Басков, и все артисты, которые носят это звание ("Народный артист". – Прим. ред.), ответят взаимностью на наше приглашение и покажут степень своего патриотизма, а не станут делить Родину пополам между Америкой и Россией". Он намекнул на жилье по ту сторону Атлантики, которое есть у многих российских звезд, и гражданство.

"Нам, в отличие от них, другой земли не надо. Мы живем на своей земле, поэтому будем стремиться прежде всего быть здесь", – подчеркнул Киселев в открытом письме, опубликованном в "МК".

Источник — dni.ru
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