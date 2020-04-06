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Полезное | И маска не спасла: коронавирус добрался до 70-летней Надежды Бабкиной

06.04.2020|21:09
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Страшный вирус продолжает косить одного за другим звезд отечественной эстрады. на этот раз в в медицинском центре в Коммунарке оказалась Надежда Бабкина.

Народная артистка почувствовала себя плохо еще 1 апреля в своей квартире в Брюсовом переулке. Близкие Надежды Георгиевны вызвали медиков. Прибывшая бригада без раздумий госпитализировала певицу.

Врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. После обследования и анализов Народной артистке РСФСР сообщили, что у нее коронавирус. Теперь Бабкина минимум 3 недели проведет вдали от близких, которым предстоит сдать тесты на "китайскую" заразу.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", - подтвердил госпитализацию матери сын популярной певицы Данила Заседателев.

Надежда Бабкина стала очередной звездой отечественной эстрады, которая посетила медцентр в Коммунарке. Ранее на больничной койке оказался Лев Лещенко.

Сегодня он отправился домой после 10-дневного лечения. Последний тест Лещенко на коронавирус оказался отрицательным. Певец заявил журналистам, что будет изолироваться и долечиваться дома. Такие же планы и у Игоря Николаева, которого тоже отпустили из Коммунарки после лечения коронавируса.

Источник — Фото Инстаграм
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Гость|06.04.2020 21:22|

Он всегда с ними, самое главное для россиян , чтобы из "хрены" не оставили для нас с Вами...

Гость|06.04.2020 21:42|

96% заражаются через руки и лицо - маска тут не причем

Гость|06.04.2020 22:09|

Ну это из той же серии... Потом будет "отчаянная борьба", "чудесное исцеление", "триумфальное возвращение" и - оп, ля-ля!!! - "победоносное шествие" по кошелькам благодарных поклонников. Пиар во время чумы!!!

Гость|06.04.2020 22:10|

Врет. Вчера фотки новые в Инстаграмм выставляла. Про Лещенко тож не верю. Уже выписали. Что то быстро.

Имя: Гость
Комментарий:

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