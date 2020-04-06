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Полезное | Джиган снова оказался на больничной койке

06.04.2020|09:51
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После того как супруга Джигана Оксана Самойлова сообщила о разводе, рэпер перестал выходить на связь. Поклонники забеспокоились и начали задаваться вопросом, что случилось с артистом. Оказалось, он снова проходит лечение.

В конце марта Оксана Самойлова объявила о намерении расстаться с супругом Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом). Как только об этом узнала общественность. рэпер перестал делать в своем инстаграм-аккаунте публикации. Подписчики ждали от него реакции на решение Оксаны, однако этого до сих пор не произошло. Рассказать о местонахождении артиста решил его друг Гуф.

Алексей Долматов недавно провел в "Инстаграм" прямой эфир, где пообщался со своей аудиторией. На вопрос одного из поклонников, почему Денис не выходит на связь, рэпер ответил: "Джиган в больничке".

Напомним, Джигана словно подменили, после того как у него родился сын в Майами. Рэпер отмечал это событие с размахом: появлялся на вечеринках, пил слишком много алкоголя, вел сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм", нецензурно выражаясь.

Впоследствии артист оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако не это стало причиной развода Дениса и Оксаны. Оказалось, Самойлова не хочет иметь с мужем ничего общего из-за его измен.

Источник — dni.ru
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