05.04.2020 | 11:29

В Сеть просочилось странное видео со знаменитым российским фигуристом. По всей видимости, из-за скуки во время карантина атлет понемногу теряет рассудок.

На кадрах видеозаписи видно, как Алексей Ягудин ползает на четвереньках топлес перед своей супругой – фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. При этом 38-летняя спортсменка отдает своему мужу различные команды.

По требованию жены Ягудин сидел, лежал и пытался "подать лапу". Из-за странного поведения звезду российского спорта сравнили с актером Алексеем Паниным, который также известен весьма своеобразной тягой к развлечениям с животными. Примечательно, что рядом с фигуристом бегает настоящая собака, которая, по-видимому, находится в замешательстве от происходящего.

Это не первое необычное видео с участием Ягудина. Пару дней назад спортсмен опубликовал странный ролик в своем микроблоге. Олимпийский чемпион продемонстрировал, зачем нужна туалетная бумага во время самоизоляции.

На записи Алексей запечатлен сидящим на унитазе. Перед ним на палке висит три разрисованных рулона туалетной бумаги. Эта конструкция представляет собой своего рода казино. "Карантин. День шестой", – подписал ролик Ягудин.