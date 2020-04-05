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Полезное | В «домашнем» видео Бузовой оказались Малахов, Киркоров и Собчак (видео)

05.04.2020|11:32
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Звезды отечественного шоу-бизнеса, как и другие россияне, самоизолировались у себя дома во время карантина. Однако далеко не все они перестали работать.

Разумеется, известная своим трудолюбием певица Ольга Бузова тоже не опустила руки. Не выходя из жилища исполнительница записала новую песню на тему карантина, призывая таким образом россиян не выходить из дома без необходимости. Более того, для своей композиции Ольга сделала и клип.

Он представляет из себя видео-коллаж из роликов о досуге отечественных знаменитостей. Так. в клипе Бузова показала, как проводят время на карантине танцующий журналист Андрей Малахов и его супруга, дурачащийся в компании детей Филипп Киркоров, пекущий печенье Роман Жуков и влюбленные Константин Богомолов и Ксения Собчак.

А чуть позже Бузова снова решила поиграть с общественностью. На сей раз она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать!" – объявила бывшая звезда "Дома-2".

Далее гламурная брюнетка обратилась к Давиду Манукяну: "Теперь ты обязан на мне жениться".

Поклонники пришли в полный восторг, хотя и поняли, что живот накладной. "Очень идет", "8 месяц уже", "Оленька, тебе идет животик", – высказались многие подписчики официальной странички Ольги Бузовой в социальной сети "Инстаграм". Отметим, что в январе звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" исполнилось 34 года, детей у нее пока нет.

Источник — dni.ru
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Гость|05.04.2020 12:26|

Одним миром мазаны! Нет и не будет!

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