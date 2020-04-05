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Полезное | «Странное решение»: Галкин рассказал о съемках клипа Пугачевой в подвале

05.04.2020|18:29
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Максим Галкин стал очередным звездным гостем вечернего шоу Ивана Урганта. Он рассказал, как проходит его карантин из-за пандемии коронавируса.

На что не идут отечественные знаменитости, чтобы развлечь себя в самоизоляции. Кто-то регулярно устраивает так называемые прямые эфиры – то есть вступают в общение с поклонниками, отвечая на их вопросы. Другие плюют на диеты и с головой погружаются в кулинарию, подчас создавая настоящие шедевры. Третьи активно занимаются детьми. Четвертые с удовольствием предаются чтению.

Максим Галкин признался, что также планировал уделить время чтению. Но ему стало лень. "Я всегда считал, что мало читаю, потому что мало времени. Сейчас то же самое – времени много, но читать больше я не стал. У меня реально большой тайминг уходит на лень", – признался популярный юморист.

Впрочем, много лениться артист не может, потому что у него есть дети. Шестилетние двойняшки Гарри и Лиза не дают папе скучать. Он признался, что много времени уделяет детям, играет с ними. Например, после завтрака у них "концертный сеанс", отметил юморист. Впрочем, и мама – 70-летняя Алла Пугачева – находит возможность ребятами.

"Чаще всего, кстати, Алла с ними песни какие-то разучивает, клипы снимает в подвале", – сообщил Максим Галкин. Судя по комментариям в Сети, многие зрители нашли подвал "странным решением" для места, где можно снимать клипы.

Тем временем Максим Галкин философски отметил: "Я же просыпаюсь и думаю: "Надо как-то шутить ведь, на какие-то актуальные темы"... А потом вспоминаю: "Перед кем шутить, кому это рассказывать?" К слову, ранее в интервью Алла Пугачева признавалась, что посвящает все время детям. Она выразила надежду, что в будущем сможет не только проводить их в первый класс, но и повеселиться на их свадьбах.

Источник — dni.ru
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