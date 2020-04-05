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Полезное | Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

05.04.2020|11:17
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Лолита Милявская в интервью ютуб-программе "А поговорить?" призналась, что уже составила завещание. В случае, если с певицей что-то случится, ее единственная наследница останется ни с чем.

Дочери артистки в прошлом году исполнился 21 год. Ева знает несколько языков, хорошо учится и живет в Европе. Она близко общается со звездной мамой, однако та все равно ничего ей не оставит после смерти. Лолита в разговоре с Ириной Шихман отметила, что очень переживает за ребенка. Именно поэтому уже составила завещание, согласно которому ее состояние достанется не дочке.

Исполнительница боится, что Ева может стать жертвой мошенников. Как отметила артистка, девочка не очень социально активна. Звезда назвала это свойством всех недоношенных детей. Как добавила Лолита, наследница не будет отстаивать имущество, а ей бы не хотелось, чтобы малышка стала жертвой мошенников.

Как недавно заявила артистка в другом интервью, больше детей она бы не хотела. Она не уверена, что в 56-летнем возрасте достойно справится с воспитанием. Впрочем, Милявская надеется, что Ева однажды подарит ей внуков.

Напомним, дочь Лолиты родилась в 1998 году. Тогда певица была в браке с Александром Цекало, однако Ева – не его ребенок. Отец девочки погиб за 40 дней до ее появления на свет. Большую часть жизни малышка провела в Киеве, и ее воспитанием занималась бабушка.

Источник — dni.ru
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Гость|05.04.2020 12:30|

Они разберутся, когда хоронить будут!

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