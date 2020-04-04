04.04.2020 | 18:14

Большинству людей Примадонна известна прежде всего как певица. Однако Алла Борисовна всегда не прочь попробовать себя в чем-то новом.

Недавно выяснилось, что в начале нулевых Алла Пугачева пыталась рисовать. Судя по стоимости рисунка, который выставили на продажу в Санкт-Петербурге, у нее неплохо получалось.

Семейная пара из Северной столицы рассказала, что картину им подарил друг Пугачевой – продюсер Олег Непомнящий. Это произошло в далеком 2005 году, когда супруга владельца рисунка работала администратором в ресторане, где проходило шоу. По какой причине Непомнящий решил отдать картину даром, неизвестно.

Спустя годы петербуржцы решили продать полотно, которое носит название "Терновый венец". На нем изображены несколько геометрических фигур и причудливых узоров. А подпись снизу действительно похожа на ту, что ставит Алла Пугачева. Супруги признаются, что им стало жалко картину, которая так долго лежала без дела.

В качестве начальной цены петербуржцы решили назвать сумму в 150 тысяч рублей. Однако они признаются, что готовы к торгу, поскольку желающих приобрести рисунок пока не так много.