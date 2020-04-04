04.04.2020 | 10:34

Почти все население нашей планеты в страхе перед коронавирусом соблюдает режим самоизоляции. При этом большинство людей даже не предполагают, что из себя представляет эта страшная зараза. В Интернете плодятся слухи, высказываются домыслы.

Недавно в сети прошла волна, что лимоны, имбирь и чеснок помогают в профилактике коронавируса. И тут же на рынках и в магазинах цена на эти продукты взлетели в несколько раз.

«Сегодня мы хотели взять килограмм за 500 рублей на оптовой базе, но не стали. 380 было у нас. На той неделе по 200 рублей продавали. А вот уже три дня продаем по 450», - рассказала продавец на одном из рынков.

Такое сумасшествие пора остановить, считают некоторые специалисты. «Люди кусками жрут имбирь, уверенные в том, что он защитит их. Просто вдумайтесь, люди: неужели вы действительно считаете, что есть эффективный метод лечения, предусматривающий сосание имбиря или - упаси боже сказать только! - закапывание в нос перекиси водорода? И об этом методе, способным спасти миллионы людей от коронавируса, упорно молчат ВОЗ и вообще все медицинские организации, включая, конечно же, министерство здравоохранения вашей страны?» - выразил недоумение один из самых известных медиков современности доктор Комаровский.

Чтобы развеять слухи и дать информацию населению, журналисты 11 канала подготовили к эфиру специальную телепрограмму, в которой внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева дала ответы на самые актуальные вопросы.

В 10-минутной программе больше 10 жизненно важных ответов, которые дают люди, не понаслышке знающие об этом заболевании.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эту программу, посмотрело как можно большее число людей. Не потому что я считаю свою программу настолько интересной, а этот выпуск получился очень актуальным. Мы собрали ответы на самые интересные вопросы, которые сейчас волнуют многих», - сообщила автор и ведущая программы «Курс на здоровье» Юлия Дудоладова.