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Полезное | Павел Воля устроил зажигательный танец в вызывающем платье Утяшевой

04.04.2020|19:37
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Российские звезды, как и обычные жители, продолжают искать себе занятия, чтобы скоротать выходной месяц, объявленный из-за коронавируса. Порой это выглядит весьма забавно.

Некоторые, как, например, известный спортсмен Алексей Ягудин, устраивают в своем туалете казино, используя для этого рулоны с туалетной бумагой и смекалку.

А вот популярный юморист, ведущий "Камеди Клаб" Павел Воля, как и многие другие знаменитости, "завис" в интернете и, видимо, является поклонником видеохостинга Тик-ток.

Вместе со своей супругой – гимнасткой Ляйсан Утяшевой – он решил принять участие в "челлендже" – испытании, в рамках которого мужчины должны показать себя в одежде жен.

Супруги записали совместное видео, на котором Воля запечатлен в желтом домашнем костюме и темных очках. Он стоит перед объективом камеры с телефоном в руках, пока рядом с ним танцует Утяшева в серебряном платье с блестками. Затем возлюбленные меняются местами: на следующем кадре Павел исполняет движения пятой точкой в этом же платье и на каблуках, а Ляйсан стоит рядом в его желтом костюме.

Источник — dni.ru
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Гость|04.04.2020 19:56|

Ну очень весело...

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