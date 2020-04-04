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Полезное | «Муж убьет»: впавшая в истерику Сати Казанова решилась на смелый шаг

04.04.2020|17:49
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Многие россияне сейчас сидят дома и скучают, поскольку не знают, чем себя занять целый месяц во время карантина. А вот у Сати Казановой проблема будет куда серьезнее. Она уже больше месяца не может увидеться с мужем, который находится в Италии.

Ранее Сати Казанова неоднократно рассказывала своим подписчикам, что ее муж-итальянец Стефано Тиоццо был на родине в тот момент, когда прекратилось авиасообщение между странами из-за пандемии коронавируса. Певица надеялась все же увидеться с супругом в ближайшем будущем, но, похоже, ее желание исполнится не скоро. И в Италии, и в России COVID-19 продолжает распространяться.

Чтобы развеселить Сати, Стефано прислал ей видео, где он исполняет песню собственного сочинения про карантин и коронавирус. Мужчина не попал ни в одну ноту, поэтому выглядел весьма забавно. У Казановой, как она призналась подписчикам, и вовсе началась истерика. Видео супруга она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, предвидя сильное негодование Тиоццо.

"Муж убьет меня за это, но не могла не выложить ", – написала она.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо заключили брак в 2017 году. Около шести месяцев назад певица призналась, что по итальянским законам они не являются мужем и женой, потому что Стефано не успел сообщить на родине о своей свадьбе в России.

Источник — dni.ru
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