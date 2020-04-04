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Полезное | Лев Лещенко рассказал о своем состоянии

04.04.2020|12:46
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Известия о том, что Лев Лещенко болен коронавирусом, не на шутку перепугали его поклонников. Наконец, сам артист раскрыл подробности своего диагноза и немало удивил фанатов.

Долгое время о диагнозе Льва Лещенко ходили только слухи, пока 27 марта главный врач больницы в Коммунарке не подтвердил, что певец болен коронавирусом. После этого поклонники артиста потеряли покой от беспокойства за его жизнь и здоровье.

Согласно статистике, чем старше человек, тем хуже он переносит болезнь. Некоторые особо беспокойные поклонники в своей голове уже сравняли коронавирус у Льва Лещенко со смертельным диагнозом. Однако 78-летний певец лично раскрыл весьма неожиданные данные о своем здоровье.

"Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные!" – цитирует RT Льва Лещенко. Артист добавил, что сейчас он долечивает пневмонию. Остальную информацию он пообещал сообщить позже.

Напомним, история заражения Льва Лещенко коронавирусом произвела особый эффект на его окружение, а также на простых россиян. Артист вернулся с гастролей по США и Канаде, после чего посетил день рождения сестры продюсера и композитора Игоря Крутого и снялся в передаче Андрея Малахова. Лишь затем он почувствовал недомогание и, попав в больницу, узнал свой страшный диагноз.

В какой-то момент состояние артиста было критическим и его даже переводили в реанимацию. Однако позже угроза отступила и его перевели в обычную палату. Теперь и вовсе стало известно, что от коронавируса Лев Лещенко излечился.

Чтобы поддержать любимого эстрадного певца, россияне запустили в Сети флешмоб и стали массово записывать и публиковать один из главных хитов Льва Лещенко – песню "Надежда". Артист записал отдельное видео, чтобы лично поблагодарить людей за такое внимание и поддержку.

Источник — dni.ru
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Гость|04.04.2020 12:58|

Под суд пойдет Левчик, состав преступления есть, говорят будет показательное дело.

Гость|04.04.2020 13:03|

Лёва, где Вова?

Гость|04.04.2020 13:25|

Вы сами то верите, что он может пойти под суд?

Имя: Гость
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