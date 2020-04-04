Последствия пандемии бывают не только негативными. Некоторые ученые уже заговорили и о своеобразном положительном влиянии коронавируса на нашу планету.
В связи с объявлением всеобщего карантина в большинстве стран мира практически полностью перестал ходить общественный транспорт, остановилось более половины крупных промышленных предприятий.
Это повлияло не только на экологию - специалисты уже сейчас отмечают улучшение качества воздуха, - но и положительно сказалось на сейсмической обстановке.
Сейсмологи всего мира наблюдают уменьшение сейсмического шума — вибраций, которые появляются из-за ежедневной человеческой деятельности, сообщает телеканал CNN.
Одним из первых на происходящее обратил внимание своих коллег Томас Лекок, сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По словам геолога, уровень сейсмического шума в столице Бельгии снизился на 30−50%.
Это дало возможность ученым улавливать небольшие землетрясения, что ранее было невозможно сделать из-за постоянного шума и вибраций.
Британский специалист Пол Коулмейер разместил в Интернете график, благодаря которому можно отследить, насколько снизился сейсмический шум в Лондоне после запрета на свободное перемещение людей, закрытие учебных заведений и общественных мест.
По мнению специалистов, карантин позволит ученым получить уникальные данные, которые будут очень полезны для сейсмологов всего мира.