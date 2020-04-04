Сетевое издание|18+|Суббота|4 апр 2020|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  85.23  |  $  79.02

Полезное | Коронавирус снизил «дрожь» Земли

04.04.2020|11:20
Печать

Последствия пандемии бывают не только негативными. Некоторые ученые уже заговорили и о своеобразном положительном влиянии коронавируса на нашу планету.

В связи с объявлением всеобщего карантина в большинстве стран мира практически полностью перестал ходить общественный транспорт, остановилось более половины крупных промышленных предприятий.

Это повлияло не только на экологию - специалисты уже сейчас отмечают улучшение качества воздуха, - но и положительно сказалось на сейсмической обстановке.

Сейсмологи всего мира наблюдают уменьшение сейсмического шума — вибраций, которые появляются из-за ежедневной человеческой деятельности, сообщает телеканал CNN.

Одним из первых на происходящее обратил внимание своих коллег Томас Лекок, сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По словам геолога, уровень сейсмического шума в столице Бельгии снизился на 30−50%.

Это дало возможность ученым улавливать небольшие землетрясения, что ранее было невозможно сделать из-за постоянного шума и вибраций.

Британский специалист Пол Коулмейер разместил в Интернете график, благодаря которому можно отследить, насколько снизился сейсмический шум в Лондоне после запрета на свободное перемещение людей, закрытие учебных заведений и общественных мест.

По мнению специалистов, карантин позволит ученым получить уникальные данные, которые будут очень полезны для сейсмологов всего мира.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте