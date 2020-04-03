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Полезное | Звезда «Фабрики звезд» увела мужа у беременной танцорши Киркорова

03.04.2020|17:17
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Участница четвертой "Фабрики звезд" недавно собиралась замуж, причем совершенно за другого мужчину. И вот девушка удивила всех фото с новым возлюбленном.

Накануне Алекса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с молодым человеком. Им оказался фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который занимается с такими звездами, как Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

В подписи к кадру девушка написала признание в любви. Светская львица отметила, что ей очень повезло, ведь ее чувства оказались взаимны. Она заявила, что полностью и абсолютно счастлива. Видимо, Алексу не смущает тот факт, что ухажер до сих пор женат и скоро станет отцом.

Мужчина ушел к бизнес-леди от беременной супруги, которой оказалась коллега Филиппа Киркорова по сцене. Александра Сивкова, оставшаяся на сносях без поддержки мужа, выступает в балете короля российского шоу-бизнеса.

"Да, мы уже живем вместе. Просто захотела поставить все точки над i", – отметила Алекса в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Девушка заявила, что светится от счастья и без устали наводит порядок в своем новом доме. Она уже купила шторы и диван, а также перестирала все вещи.

Фитнес-тренер удалил со своей страницы в соцсетях фотографии с супругой. Он не комментирует новые отношения. Александра Сивкова отметила, что ей нужно прийти в себя, и оставила вопросы поклонников без ответа.

Источник — dni.ru
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