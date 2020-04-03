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Полезное | Ягудин нашел применение туалетной бумаге и организовал казино

03.04.2020|15:43
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В связи с пандемией коронавируса все граждане нашей страны находятся на карантине. Среди них и российский фигурист Алексей Ягудин.

Накануне спортсмен опубликовал странный ролик в своем микроблоге. Олимпийский чемпион продемонстрировал, чем занимается дома, находясь на самоизоляции.

На записи Алексей запечатлен сидящим на унитазе. Перед ним на палке висит три разрисованных рулона туалетной бумаги. Эта конструкция представляет собой своего рода казино. "Карантин. День шестой", – подписал ролик Ягудин.

Поклонники звезды спорта разбились на два лагеря. Одни нашли эту шутку очень забавной и назвали Алексея генератором идей. Другие расстроились, сообщает RT. Ведь вчера стало известно о продлении карантина до 30 апреля. А это значит, что еще целый месяц людям предстоит сидеть по домам.

Отметим, что с каждым днем количество зараженных растет не только в нашей стране, но и во всем мире. Так, за последние сутки инфицированных коронавирусом в России стало больше на 600 человек. Лидером по числу пациентов с диагнозом COVID-19 до сих пор остаются США, где число зафиксированных случаев почти достигло отметки в 250 тысяч человек.

Источник — dni.ru
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