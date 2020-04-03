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Полезное | Светлаков назвал россиян людьми с ограниченными возможностями

03.04.2020|15:55
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Сергей Светлаков обратился к народу с призывом соблюдать карантинный режим. Актер понадеялся, что коронавирусная инфекция в скором времени перестанет распространяться.

Сергей Светлаков, как и многие звезды, остался без работы и проводит все свое время дома из-за введенного в России карантина. Шоумен очень ответственно подходит к режиму самоизоляции, поэтому решил обратиться к жителям страны. Светлаков записал видео. Позже оно появилось на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Свердловской области.

В своей речи Сергей назвал находящихся в изоляции россиян людьми с ограниченными возможностями. Он отметил, что сейчас подходящее время для того, чтобы работать над собой, стать добрыми и дружелюбными.

"Скоро будем спокойно здороваться за руку", – понадеялся Светлаков.

Тем временем в России зарегистрировано свыше 4,1 тысячи случаев заражения COVID-19. 35 человек скончались, оправились от коронавируса 296. Во всем мире инфекцию подхватило более миллиона человек. Смертность от коронавируса на данный момент составляет 5,2%.

Источник — dni.ru
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