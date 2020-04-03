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Полезное | Стоянов раскрыл детали последних дней жизни Олейникова

03.04.2020|12:48
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Осенью будет восемь лет, как умер партнер и лучший друг актера Юрия Стоянова Илья Олейников. В интервью артист откровенно рассказал о мучениях коллеги.

Юрий Стоянов и Илья Олейников познакомились в 1989 году на съемках фильма "Анекдоты". Они быстро сошлись и не расставались более 20 лет. Олейников и Стоянов получили бешеную популярность, когда на экраны вышла юмористическая программа "Городок". О смертельном диагнозе друга Юрий тоже узнал на съемочной площадке.

"Олейников играет любовника, прячется в шкафу. Я убегаю, и он должен очень громко крикнуть мне из шкафа. И не кричит. Я – ему: "Илюш, ну ты можешь громче? Я, брат, не слышу ничего!" И его голос начинал тухнуть, гаснуть", – рассказал артист Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".

После томографии стало ясно, что опухоль пережимает нерв, примыкающий к связкам. По словам Стоянова, коллега "страшно" принял известие об онкологическом заболевании. Однако приятель верил, что они справятся.

Олейников прошел несколько сеансов лучевой и химиотерапии. "Процедуры вызывали чудовищные многочасовые приступы икоты. У него все время кружилась голова, тошнило", – рассказал Стоянов о мучениях друга. Он добавил, что ни один сотрудник "Городка" не знал, насколько серьезно был болен Илья. Тот не сорвал ни единого рабочего дня.

В конце октября 2012 года артист попал в больницу с воспалением легких. Стоянов с разрешения друга и врачей уехал в Одессу, где был запланирован творческий вечер. Вскоре ему позвонил Денис Клявер и сообщил о смерти отца.

Ходят слухи, будто Олейникова убила пуповинная кровь. Его друг, врач Валерий Савельев поделился воспоминаниями об актере с журналисткой Еленой Лаптевой. Медик признался, что его мучили плохие предчувствия, но супруга актера Ирина их развеивала.

"Если у него начиналась положительная динамика, она очень радовалась – говорила об этом, как о большом достижении. Если бы не она, трудно было бы представить жизнь Илюши. Он бы столько не прожил, это точно!" – уверенно заявил Савельев.

Однажды Ирина рассказала, что Илье начали давать пуповинную кровь. Савельев негативно отнесся к этому известию. "Я очень хорошо знаю, что такое стволовые клетки. Что применение их в "клинике" запрещено, что ими не умеют управлять", – отметил специалист.

Через пару дней после процедуры у Олейникова поднялась температура, он попал в больницу с диагнозом "вирусный сепсис". "Как врач могу сказать, что в ситуации, когда человек получает тяжелую химиотерапию, лучевую терапию, когда все показатели на нулях, что-то вводить – большой риск. Видимо, они хватались за последние соломинки…" – цитирует Савельева "Экспресс-газета".

Источник — dni.ru
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