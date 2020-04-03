03.04.2020 | 09:19

Сейчас вся планета пережидает пандемию коронавируса дома. Во многих регионах России введен режим самоизоляции, при котором запрещено покидать жилище без веской причины. Заслуженный артист России Дима Билан, например, устал от карантина и не может дождаться, когда жизнь вновь нормализуется.

"Живем в исторически-странное время", – отметил недавно певец Дима Билан, который пытается свыкнуться с непривычными условиями жизни во время пандемии коронавируса. В своем инстаграм-аккаунте артист признался подписчикам, что изрядно устал от такого режима. Диме не хватает динамики. При этом певец понимает важность нахождения на карантине.

"Давайте терпения наберемся! Пока нас окружает совсем иная реальность", – написал он.

Поклонники Билана согласились с ним. Они также отметили, что уже не знают, чем заняться. Времени свободного неожиданно много. "Сегодня сделали с дочкой попкорн из гречки", "Пипец как непросто", "Скоро поедет крыша", "Это тот случай, когда мужья понимают жен, сидящих в декрете", – написали фолловеры.

Тем временем Владимир Путин сообщил народу о продлении карантинного режима в стране до 30 апреля. Ранее россияне должны были выйти из домов в начале месяца, но ситуация с распространением коронавируса пока не подает никаких надежд. В стране зарегистрировано свыше 3,5 тысячи случаев заражения COVID-19.