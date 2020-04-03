Сетевое издание|18+|Пятница|3 апр 2020|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Полезное | «Сам напросился»: Михаил Боярский рассказал о сломанных пальцах

03.04.2020|20:52
Печать

Скучающий на карантине Михаил Боярский решил поностальгировать и рассказать поклонникам, как он раньше снимался в кино. Актер рассказал интересные факты со съемок фильма "Тарас Бульба".

70-летний Михаил Боярский очень любит повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба". Как рассказал актер в своем инстаграм-аккаунте, именно по этой причине он решил сыграть в одноименном фильме Владимира Бортко. Артист буквально умолял режиссера о роли. В итоге Боярский получил практически незаметного персонажа, но все равно подошел к работе крайне ответственно.

"Я сам напросился на эту роль. Меня никто на нее не пробовал", – вспоминает Михаил Сергеевич.

Сначала Бортко предложил актеру сыграть в фильме француза. Но Боярский отказался, потому что тогда его задачей было бы стрелять по запорожцам, а артист этого не хотел. И только потом режиссер решил дать Михаилу Сергеевичу роль Мосия Шило. Актеру досталось совсем немного экранного времени, но он был доволен и этим. Для Боярского было важно стать своеобразной частью произведения любимого писателя. Чтобы дубли получились хорошими, артист не жалел себя.

"Работал я без дублеров, даже сломал себе пальцы на руке", – сказал он.

Напомним, недавно Михаил Боярский признался, что ему крайне тяжело находиться на карантине. Свою питерскую квартиру, где сейчас вынужден проводить все время артист, он назвал тюремной камерой.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте