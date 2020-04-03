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Полезное | «С волосами лучше»: лысый Газманов удивил поклонников

03.04.2020|14:23
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Олег Газманов предстал в необычном виде, чем шокировал поклонников. Певец кардинально сменил имидж.

В своем инстаграм-аккаунте музыкант опубликовал совместное с продюсером Иосифом Пригожиными фото. На снимке Олег Газманов абсолютно лысый.

Артист поздравил мужа певицы Валерии с днем рождения. "Пусть сверкает успехом твой продюсерский череп", – с иронией написал Олег Газманов. Некоторые фолловеры оценили юмор исполнителя и его непривычный вид.

Однако большинство подписчиков напугала внешность артиста. Они заявили, что Олегу Газманову совершенно не идет лысина. "С волосами лучше", "Не надо", "Зачем?" – написали пользователи соцсети.

Отметим, что Олег Газманов ответственно подошел к карантину, установленному из-за пандемии коронавируса в России. Артист, побывавший на вечеринке с зараженным COVID-19 Львом Лещенко, выдерживает полную изоляцию дома.

Ранее Олег Газманов заявил, что чувствует себя отлично, но, если заметит тревожные симптомы, тут же обратится к медикам. В самоизоляции находится и семья певца.

Источник — dni.ru
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Гость|03.04.2020 14:56|

Фу!

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