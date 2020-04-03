03.04.2020 | 10:05

Лев Лещенко лечится в клинике в Коммунарке. У прославленного артиста диагностировали коронавирус. 78-летний исполнитель даже был в реанимации. Когда певцу стало лучше, он сделал заявление.

Все началось с того, что Лев Лещенко вернулся с гастролей по Америке и Канаде. Артист отметился на дне рождения сестры продюсера и композитора Игоря Крутого, где было множество гостей – представителей отечественного шоу-бизнеса, а затем снялся для нового выпуска программы Андрея Малахова, который был посвящен десятой годовщине смерти певицы Валентины Толкуновой. На шоу тоже собралось немало звезд.

Можно представить, как они все перенервничали, когда Лев Лещенко вместе с женой был госпитализирован с подозрением на коронавирус, который позже подтвердился. В какой-то момент 78-летнего певца даже перевели в реанимацию. Сейчас он находится в обычной палате.

В поддержку Льва Лещенко прошел флешмоб: поклонники перепели композицию "Надежда", ставшую визитной карточкой артиста. Тот был польщен вниманием.

"Еще раз огромное спасибо за такой домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. И я теперь теряюсь даже – не представляю, как буду выходить на сцену. Надо будет придумать что-то особенное", – сказал в видеообращении к поклонникам Лев Лещенко.

Артист предстал перед фанатами в красной футболке на фоне белых жалюзи. Вдохновленный поддержкой певец тоже исполнил часть этой композиции, а потом обратился к общественности с пожеланием: "Берегите свой дом, берегите своих родных, близких и, конечно, свое здоровье. Оно у нас единственное".

В Сети бурно отреагировали на заявление Льва Лещенко, а особенно – на его вид. Многие отметили, что тяжелая болезнь негативно сказалась на холеном и стильном артисте. По мнению поклонников, 78-летний мэтр сильно сдал и похудел.