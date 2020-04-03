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Полезное | Молодая жена родила бывшему Навки

03.04.2020|20:04
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В семье 56-летнего фигуриста, тренера Александра Жулина пополнение. Молодая супруга родила ему третьего ребенка.

Александр Жулин показал фото своей жены Натальи, демонстрирующей большой живот. "Вот я и папа в 3ий раз! Самому не верится)) Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал счастливый тренер по фигурному катанию.

Судя по геолокации, указанной фигуристом, Наталья рожала в одном из самых престижных госпиталей страны – Лапино. Отметим, что молодая жена Жулина также высказалась о пополнении в семье. "Любимая наша малышка, Сашулина и Катюшина сестренка, спасибо, что выбрала нас своими родителями! Мы сделаем все, чтобы ты была счастлива. Ангела Хранителя тебе, роднулька, на всю всю жизнь. А мы, мы всегда рядом", – сообщила Наталья Жулина.

Отметим, что пока счастливые родители предпочитают не показывать лицо новорожденной крошки. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Не остались в стороне и знаменитости. Свои поздравления выразили артистка Анна Семенович, автор-песенник Игорь Николаев, его супруга, певица Юлия Проскурякова, актриса Светлана Светикова, фигуристка Анастасия Гребенкина и многие другие.

Напомним, прославленный тренер старше своей избранницы на 23 года, однако этот факт их не смущал. По признанию Михайловой, она первая призналась ему в любви, причем даже хотела поцеловать. Однако жить они начали вместе лишь когда Жулин оформил развод. Недавно влюбленные поженились.

Александр и Наталья воспитывают дочь Екатерину. Девочке уже пять лет, однако пока фигурным катанием она не занимается. Она увлекается теннисом. Отметим, что маленькая Катя носит фамилию отца.

Источник — dni.ru
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Гость|03.04.2020 20:43|

Радость какая! Прямо жуть! Нам до этого какое дело? Кругом рожают! Опять пиар на ровном месте?

Гость|03.04.2020 20:49|

Ну и заголовки, "бывший Навки", Александр Жулин советский и российский фигурист, бронзовые призёр Олимпийских игр 1992 года,серебряные призёры Игр 1994 года, чемпион мира, Европы и СССР. заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Навку он Олимпийской чемпионкой сделал. Да и бросил свою вторую постаревшую жену Навку.

Имя: Гость
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