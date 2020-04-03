В семье 56-летнего фигуриста, тренера Александра Жулина пополнение. Молодая супруга родила ему третьего ребенка.
Александр Жулин показал фото своей жены Натальи, демонстрирующей большой живот. "Вот я и папа в 3ий раз! Самому не верится)) Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал счастливый тренер по фигурному катанию.
Судя по геолокации, указанной фигуристом, Наталья рожала в одном из самых престижных госпиталей страны – Лапино. Отметим, что молодая жена Жулина также высказалась о пополнении в семье. "Любимая наша малышка, Сашулина и Катюшина сестренка, спасибо, что выбрала нас своими родителями! Мы сделаем все, чтобы ты была счастлива. Ангела Хранителя тебе, роднулька, на всю всю жизнь. А мы, мы всегда рядом", – сообщила Наталья Жулина.
Отметим, что пока счастливые родители предпочитают не показывать лицо новорожденной крошки. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Не остались в стороне и знаменитости. Свои поздравления выразили артистка Анна Семенович, автор-песенник Игорь Николаев, его супруга, певица Юлия Проскурякова, актриса Светлана Светикова, фигуристка Анастасия Гребенкина и многие другие.
Напомним, прославленный тренер старше своей избранницы на 23 года, однако этот факт их не смущал. По признанию Михайловой, она первая призналась ему в любви, причем даже хотела поцеловать. Однако жить они начали вместе лишь когда Жулин оформил развод. Недавно влюбленные поженились.
Александр и Наталья воспитывают дочь Екатерину. Девочке уже пять лет, однако пока фигурным катанием она не занимается. Она увлекается теннисом. Отметим, что маленькая Катя носит фамилию отца.
Радость какая! Прямо жуть! Нам до этого какое дело? Кругом рожают! Опять пиар на ровном месте?