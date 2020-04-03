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Полезное | «Лишилась всего»: друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой

03.04.2020|23:55
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Сегодня и звезд, и простых людей заботит один вопрос – как выжить, как выстоять, как продержаться? "Интеллигенция первой попадает под удар", – уверяла героиня Лии Ахеджаковой в фильме "Москва слезам не верит". Актриса и певица Анастасия Макеева испытала это на себе.

Профессия актера очень зависимая. Ведь если ты не состоишь в труппе какого-то театра, то получаешь только гонорар за выход на сцену. Сегодня все развлекательные заведения закрыты, спектакли отменены, никаких доходов нет.

"Я, да мать, да две сестры и братишка... Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил Медведенко в чеховской "Чайке". Этого бедного учителя актриса Анастасия Макеева очень понимает.

"Мы сейчас все в одном положении – я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию, и до осени мне ничего не светит" – плачет Макеева. – Всю жизнь я работала и более многих из вас, но никогда не обвиняла никого в своем положении".

Сегодня вся надежда звезды экрана и театра на знакомых. "Сейчас живу у друзей. Надежда на друзей, что поддержат", – пояснила она.

Многие коллеги Макеевой, к которым с вопросом обратились "Дни.ру", уверяют, что готовы скинуться и помочь на пропитание попавшей в тяжелую жизненную ситуацию звезды. Сегодня поддержка и участие особенно важны. Тем более для людей творческих, беззащитных, живущих только искусством. Ведь кроме таланта у них, как правило, нет ничего...

Источник — dni.ru
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Гость|04.04.2020 00:05|

Первый раз слышу про эту звезду, вернее звездушку.

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