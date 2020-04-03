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Полезное | «Хватит освиневать!»: Гузеева призвала к кардинальным изменениям

03.04.2020|09:48
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Смертельная пандемия коронавируса доставила катастрофическое число бед и неудобств всему человечеству. Каждый пытается хотя бы немного обернуть ситуацию в свою пользу.

Осознание того, что соблюдать режим карантина достаточно сложно, пришло даже к звездам, которые могут себе позволить отвлечься от работы на продолжительный срок. Так, на сложившуюся из-за коронавируса ситуацию посетовала главная сваха страны Лариса Гузеева.

Сейчас телеведущая добросовестно придерживается рекомендациям специалистов и проводит время дома. В какой-то момент звезда осознала, что даже при столько непростых обстоятельствах необходимо поддерживать себя в форме.

Гузеева обратилась к поклонникам в своем профиле в "Инстаграме" в свойственной ей манере. Знаменитость призвала россиян взбодриться и перестать "освиневать". Она хочет, чтобы спорт стал частью ее жизни.

Большинство пользователей Сети оказались солидарны с кумиром. Подписчики Гузеевой отметили, что совет поддерживать себя в форме актуален не только в период пандемии коронавируса в России, но и в обычной повседневной жизни, особенно когда на носу лето.

Напомним, ранее Гузеева обнародовала в своем инстаграм-аккаунте любопытный пост. В нем знаменитость объединила фото, на котором она запечатлена в нынешнем возрасте, с фото, где она еще совсем молода. Поклонники были впечатлены увиденным.

Источник — dni.ru
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