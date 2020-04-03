03.04.2020 | 14:00

Марат Башаров впервые решил высказаться по поводу слухов о его отношениях с бывшими супругами. В эфире программы "Судьба человека" он попытался оправдаться за рукоприкладство.

Артист вспомнил, как начинались отношения со второй женой Екатериной Архаровой. Девушка написала ему в одной из соцсетей и попросилась на спектакль. Звезда согласилась, а потом провела красавицу в гримерку. На следующий день Марат Башаров сделал ей предложение.

Актер рассказал, что Екатерина тоже любила выпить и порой вела себя неадекватно. Он периодически просил родственников забрать женщину, когда та находилась в измененном состоянии.

Борис Корчевников спросил, как Марат Башаров смотрел в глаза матери и отцу жены, когда выяснилось, что он ее избил. "Я позвонил ее родителям, попросил приехать и забрать свою дочь в таком состоянии, в каком она находилась", – отметил актер, вспомнив события того рокового дня.

Екатерина приехала домой пьяной, и муж попросил ее покинуть помещение. Марат Башаров выставил супругу на улицу, чтобы та остыла, но она разбила стеклянную дверь, порезала руки и продолжала кричать на него.

"Я позвонил ее родителям, дал ей затрещину хорошую. И вот то, что жестоко избивать... Потому что иначе угомонить было невозможно. Я дал ей хорошую такую затрещину", – рассказал Марат Башаров.

После случившегося он поехал на съемки программы в Театр эстрады, а потом начался "феерический финал любви", который видела вся страна. "Но я не обижаюсь, Кать", – добавил актер. По его словам, у каждого своя правда.

Мужчина признался, что третья супруга Елизавета тоже попала под горячую руку. "Была ссора. Мы возвращались от наших друзей. Поссорились в лифте. Ссора привела к тому, что этим же вечером Лиза уехала к маме. Все, на следующий день уже заголовки и так далее", – рассказал Башаров в эфире "Судьбы человека".

"То есть Вы не били, была просто ссора?" – уточнил Корчевников.

"Нет, ну как не бил... Ударил, конечно", – сказал актер.

Он сожалеет, что все так вышло. Знаменитость мечтает вернуть третью жену и хочет, чтобы они снова стали семьей.

Башаров обратился к мужчинам. "Если ты чувствуешь в себе эту агрессию, пей один. Зачем ты заставляешь провоцировать себя тех людей, которые находятся с тобой рядом? Твою жену, которая в этот момент, пусть она даже выпивает с тобой... Зачем ты заставляешь ее спровоцировать тебя? Лучше уйди. Уйди в другую комнату, в другой город, улети в другую страну, на другую планету. К большому сожалению, я только сейчас это понял", – заявил артист.