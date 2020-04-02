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Полезное | «Я была в первом классе»: Лолита рассказала о домогательстве

02.04.2020|17:33
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Лолита Милявская стала гостьей программы "Что было дальше?". Она рассказала о травмирующем опыте.

Артистка оказалась первой женщиной, которую пригласили "на прожарку" в юмористическую программу. Комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Сергей Детков и Рустам Рептилоид были очарованы чувством юмора Лолиты. Она даже разрешила им посидеть у себя на коленях, как некогда делал Александр Цекало.

Следуя традиции программы, Лолита начала рассказывать историю. Певица вспомнила, как в шесть лет отправилась с друзьями воровать в магазин – мол, было такое развлечение у местной детворы.

Маленькая девочка долго сомневалась, стоит ли ей совершать преступление, поэтому в нерешительности стояла у прилавка. Все ее товарищи уже своровали и убежали, а она еще находилась в магазине. Лолита рассказала, что задумалась и положила ладонь под прилавок, причем тыльной стороной.

Юмористы должны были отгадать, что же было дальше. Они озвучили разные версии, однако правда шокировала всех. Милявская призналась, что в какой-то момент почувствовала в руке нечто теплое и мягкое, похожее на пластилин.

"Я поворачиваюсь, стоит дяденька – он положил мне член в руку. Я была в первом классе!" – заявила Лолита.

Источник — dni.ru
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