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Полезное | В семье Аллы Довлатовой случилось несчастье

02.04.2020|10:43
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Телеведущая Алла Довлатова сообщила поклонникам печальное известие. Ее сын Павел попал в больницу.

В ночь на 2 апреля сыну звезды стало плохо. У подростка сильно заболел живот после похода в ресторан быстрого питания. Прибывшие медики диагностировали у сына Аллы Довлатовой острый панкреатит и экстренно доставили в Тушинскую детскую больницу.

На своей странице в "Инстаграме" знаменитость написала: "Слава врачам скорой помощи! Благодарю вас всем материнским сердцем!" Алла Довлатова выразила надежду, что в регионах дети так же незамедлительно получают медицинскую помощь.

Пост телеведущей собрал десятки комментариев. Пока одни пользователи желали сыну звезды скорейшего выздоровления, другие делились своим мнением о медицине в регионах.

"Нет, Аллочка, в регионах с этим все очень и очень печально. Две недели назад сын стал задыхаться, скорая приехала только через 35 минут!" – пожаловалась одна из подписчиц.

Напомним, что Алла Довлатова воспитывает четверых детей. От первого брака с Дмитрием Лютым у нее есть дочь Дарья и сын Павел. Второму супругу Алексею Бороде телеведущая подарила дочерей Александру и Марию.

Источник — dni.ru
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Гость|02.04.2020 11:09|

Ну дичь какая, ну что в этом новостного, мусорный ресурс у вас, а не новостной!

Гость|02.04.2020 11:22|

Самое воемя по ресторанам быстрого питания ходить.

Имя: Гость
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