Сетевое издание|18+|Четверг|2 апр 2020|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  87.56  |  $  80.06

Полезное | «У нас общее пристрастие»: Киркоров выразил свои чувства к Лазареву

02.04.2020|08:56
Печать

Один из самых талантливых молодых артистов Сергей Лазарев 1 апреля отметил 37-й день рождения. Его верный друг и давний наставник Филипп Киркоров присоединился к многочисленным поздравлениям. Певцов многое связывает.

Филипп Киркоров готовил Сергея Лазарева для поездки на "Евровидение" в 2019 году. А сегодня на своей странице в социальной сети "Инстаграм" король российской эстрады написал: "Пусть везде, где будешь ты, всегда будет праздник! Иди по жизни смело! Отменного здоровья и бодрого настроения! И не забывай в суете жизни о простых радостях, ведь самое прекрасное, что есть у человека, это те ценности, которые нельзя купить – искренность, любовь, понимание и поддержка!"

"Живи в постоянном ощущении гармонии с собой и с миром, – посоветовал Киркоров. – И чтобы быть в балансе, необязательно отписываться от друзей – так не удалишь моменты жизни. Уж поверь мне как другу и наставнику".

Напомним, что некоторое время назад Лазарев "обнулил" свой аккаунт. Он уделяет социальным сетям меньше времени, предпочитая реальную жизнь и своих детей.

"Я рад, что нас объединяет крепкая дружба, успешные мгновенья и пристрастие к музыке!" – заключил Киркоров. Пост он сопроводил фотографией, на которой обнимает счастливого Сергея. И внушительная разница в возрасте (Киркорову в апреле стукнет 53 года) крепкой мужской дружбе не мешает.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.04.2020 09:20|

Два голубя как два родные брата жили...а есть ли у тебя с наливкою бутыли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте