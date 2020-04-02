02.04.2020 | 22:01

Оказавшаяся на больничной койке в Испании Татьяна Лазарева вновь обратилась к поклонникам. На это раз с благодарностью за поддержку в трудный для нее момент.

Любимица россиян Татьяна Лазарева всегда была красавицей, но из-за болезни она заметно сдала, постарела. Поклонники надеются, что телеведущая в скором времени поправится и снова будет радовать свою аудиторию. А пока Татьяна находится в испанской больнице, пережив серьезную операцию.

На днях Лазарева сообщила, что почувствовала слабость и сильную боль в животе. Позже телеведущая буквально выла из-за неприятных ощущений в организме. Оказавшись в больнице, Татьяна узнала, что у нее камень в почке, и он двинулся.

Сейчас знаменитость находится под присмотром врачей, выпишут ее 3 апреля. Лазарева пообещала поклонникам в ближайшее время провести прямой эфир в "Инстаграм" и рассказать подробности случившегося. "Напугали нас!", "Выздоравливайте скорре", "Будьте здоровы", "Берегите себя", "Мы с вами", – написали фолловеры.

Татьяна призвала народ к взаимоподдержке, а также соблюдению простых мер безопасности в непростое время. Конечно, телеведущая имеет в виду пандемию коронавируса. К слову, в Испании, где проживает Лазарева, на данный момент обнаружено свыше 110 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались 10 тысяч жителей страны.