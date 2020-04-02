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Полезное | Телеканалы отказались транслировать сериал о глупом министре

02.04.2020|13:24
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Актер Ян Цапник признался, что телеканалы отказывались транслировать сериал "Последний министр". Медиаменеджеры не видели в ситкоме потенциал.

51-летний Ян Цапник исполнил в многосерийной ленте главную роль. По словам артиста, "Последний министр", несмотря на отличный сценарий, не нравился боссам каналов. Показ стал возможен благодаря платформе "КиноПоискHD", которая оценила фильм по достоинству. 26 марта состоялась премьера.

Цапник верит в успех теленовеллы. У картины оригинальный сюжет, над которым работал режиссер Роман Волобуев. "Я купался в тексте! Для артиста это большое удовольствие! Опыта работы с комедийными сценариями у меня предостаточно", – поделился впечатлениями Ян.

Артист отметил, что до съемок в "Последнем министре" тяготился объемами текста, которые приходилось заучивать. Раньше он считал, что зубрежка мешает понимать персонажа. Однако, работая с Волобуевым, Цапник "научился чувствовать насыщенные текстом пьесы".

Сложнее всего пришлось во время подготовки к съемкам 13-й серии. Эпизод, подчеркнул Ян, строится в основном на фразах его персонажа. У Цапника было так много текста, что он боялся не запомнить все. Однако звезде сериала "Последний министр" удалось собраться, роль Ян все же выучил.

Поделилась знаменитость и размышлениями о своем герое. Цапник считает, что центральный персонаж ситкома умудряется совмещать в себе несочетаемые черты. "Он из числа дураков, которые искренне верят, что их дела приведут к лучшему. Но из-за недостатка образования все его благие намерения ведут куда-то не туда", – цитирует артиста "Коммерсантъ".

Сериал "Последний министр" повествует о бывшем мэре провинциального городка, который становится министром. Герой глуп, а его инициативы не всегда разумны. Смотреть сериал онлайн можно на платформе "КиноПоискHD".

Источник — dni.ru
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