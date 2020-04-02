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Полезное | «Сорвало крышу»: у Боярской пропали стеснение и стыд

02.04.2020|16:04
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В семье Елизаветы Боярской одни актеры – мама, папа, муж. Но был ли у нее самой шанс пойти по другому пути и не заниматься лицедейством?

"Наверное, был, – признается Боярская. – Я долго сопротивлялась – у меня не было в планах стать артисткой. Есть дети, которые снимаются много – любят на камеру танцевать, читать стихи. Я не из таких. Никогда, ни за что! Для меня что-то сделать публично, например прочитать стихотворение, всегда было самым большим наказанием. Я даже Деду Морозу стихов не читала – и не верила в него, и не любила что-то делать напоказ!"

"Правда, я занималась хореографией, но там я хотя бы состояла в коллективе, где было человек 10-15, и это совсем другое, – продолжает Елизавета. – Но среда, в которой я росла, – дома постоянно были операторы, артисты, художники, режиссеры, – бесконечные разговоры про театр, кино и искусство в итоге сыграли свою роль. Даже если ты в этот момент сидишь в углу и играешь, то неизбежно впитываешь все в себя. Хотя, повторюсь, актерству я долго сопротивлялась".

"Я решилась на то, чтобы стать актрисой, в 16 лет, – заявила звезда во время онлайн-эфира "Театра наций". – Но внутри все равно все долго дрожало, и я боялась себе признаться, что мне нравится театр, нравится стоять на сцене. Потом я вошла во вкус, когда поступила, то мне было все равно – стесняюсь я или нет. Крышу сорвало! Мне было так интересно, что не осталось никакой рефлексии".

Отец Елизаветы критически относится к выбору дочери. Михаил Боярский не раз с негативом высказывался о творчестве дочери: "Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность".

Источник — dni.ru
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Гость|02.04.2020 17:30|

penzainform.ru писал(a):

Поборник пенсионной рефoрмы депутат Боярский сын знаменитого актера Михаила Боярского Сергей не платит налоги и взносы в ПФР
«Сорвало крышу»: у Боярской пропали стеснение и стыдpenzainform.ru писал(a):
Российский актер и певец Михаил Боярский одобрил решение российского кабмина о повышении возраста выхода на пенсию. По его мнению, новая инициатива властей РФ "отодвигает" старость и это стимулирует людей.

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