02.04.2020 | 22:51

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. До сих пор экс-супруги не могут поделить имущество. Чтобы забрать себе большую часть, юморист идет на различные ухищрения.

Совместно нажитое имущество Елены Степаненко и Евгения Петросяна оценивается в полтора миллиарда рублей. Однако в эту сумму не входят предметы искусства, которые когда-то приобрели супруги.

Как пишет "Комсомольская правда", именно из-за картин разгорелся большой скандал. Порядка 60 произведений искусства не были отражены в описи, потому что несколько страниц документа таинственным образом исчезли.

Ценности были найдены позже в кладовке, которая находилась в квартире юмористов в Зачатьевском переулке. Однако доступ в помещение был лишь у Петросяна. Ему пришлось открыть дверь по просьбе адвокатов. Представитель Степаненко удивилась, когда увидела закрученные и сложенные в пакеты полотна. Предметы искусства явно готовились к выносу.

Автором множества картин является Иван Айвазовский. Каждое полотно стоит не меньше 17 миллионов рублей. Общая их стоимость составляет 912 миллионов. Часть картин хочет забрать себе Степаненко. Но Петросян предлагает ей взамен квартиру в 516 квадратных метров. Видимо, юморист понимает, что произведения искусства можно продать еще дороже на аукционе.

Сергей Жорин думает, что спор Степаненко и Петросяна в ближайшее время не разрешится и судебный процесс затянется надолго.