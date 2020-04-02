02.04.2020 | 08:33

Самый знаменитый продюсер в России Иосиф Пригожин отмечает 51-ый день рождения. 16 лет своей жизни он состоит в браке с певицей Валерией. Поклонники восхищаются семейному счастью супругов. Теперь стало ясно, в чем секрет долгих отношений продюсера и народной артистки.

"Когда Иосиф встретил Валерию, сразу понял, что эта женщина – его путеводная звезда. Пригожин готов сделать для нее все. Он умеет любить, восхищаться, превозносить. А вот Валерия не такая простая: она часто слишком требовательна, способна повышать голос и делает это часто. Да, она любит мужа, но чувства Иосифа все равно сильнее", - рассказывает ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, Пригожину могут нравиться другие женщины, но не до такой степени, чтобы закрутить с кем-то роман. Плюс ко всему, он еще и довольно ленив. А чтобы выстроить что-то новое, нужно прилагать усилия. Но в принципе, Иосифа можно назвать однолюбом.

Что касается творческого союза, то Пригожин полностью растворился в Валерии. "Он творит для нее, дышит с ней в унисон. И Валерии, это, безусловно, нравится. Но если такое отношение со стороны Иосифа начнет ослабевать, то она встанет утром и молча уйдет, молча закрыв за собой дверью. Она такой человек: может переступить и пойти дальше, даже не обернутся на прощанье, – уверена ясновидящая. – Валерия видела в жизни не только хорошее, но много плохого. Она любит, когда ей служат, ей нравится подчинять мужчин себе. Она должна постоянно чувствовать заинтересованность человека".

Кажетта увидела, что в течение ближайших пяти лет семья построит новый дом. Кстати, довольно скоро они станут дедушкой и бабушкой. Кто-то из детей обзаведется собственной семьей и подарит им внуков. "Пригожину в этом году нужно беречь свою нервную систему, так как у него есть предрасположенность к инфарктам. Также рекомендую ему постоянно проверять сахар. Что касается денежной стороны вопроса, несмотря на серьезную ситуацию с экономикой, их семья никак не пострадает", – добавила медиум.