02.04.2020 | 10:55

Дана Борисова рассказала о тех ужасах, что происходили с ней под кайфом. Ведущая призналась, что приезжала на встречи к клиентам пьяная.

Дана Борисова призналась, что из-за наркотической зависимости опустилась на самое дно. Тогда она не гнушалась даже заниматься сексом за деньги. Но этот опыт, к счастью, оказался очень коротким.

Уже три года звезда находится в завязке. О прошлом телеведущая вспоминать не стесняется. Она поделилась воспоминаниями о тех ужасах, что происходили с ней в дурмане. По словам Даны Борисовой, она приезжала на эскортные встречи раза три-четыре. При этом она была сильно пьяна, поскольку трезвой этого делать не могла.

Звезда призналась, что ей тогда было страшно и больно. "О прошлом говорить не стесняюсь", – цитирует знаменитость "Блокнот". Она добавила, что ничего не скрывает. Дана Борисова пишет книгу, которая дала ей новый смысл жизни.

Примечательно, что до сих пор у телеведущей иногда тоже случаются срывы. Напомним, подобное случилось в декабре 2019 года. Тогда она постоянно конфликтовала с дочерью. По словам звезды, она – аптечная наркоманка.

Дана Борисова отметила, что и дальше будет рассказывать о проблемах, которые несут наркотики. Знаменитость уверена, что пока делает это, есть шанс, что она кому-то поможет и наставит на путь истинный.