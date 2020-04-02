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Полезное | «Этот мир изменится»: Лещенко обратился к россиянам

02.04.2020|09:26
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Народный артист РСФСР впервые за долгое время обратился к россиянам. Лев Лещенко сделал важное заявление.

В конце марта народного артиста доставили в медицинский центр в Коммунарке с симптомами коронавируса. В больнице самочувствие исполнителя резко ухудшилось. У него усилилась одышка, и врачи приняли решение перевести его в реанимацию. Через некоторое время специалистам удалось стабилизировать состояние знаменитости, вскоре Льва Лещенко отправили в обычную палату.

Чтобы поддержать артиста, его директор Андрей Гайдель запустил флешмоб. Мужчина попросил всех российских поклонников записать свою версию песни Льва Лещенко "Надежда" и разместить в социальной сети "Инстаграм" с хештегом #ЛевНадежда. На предложение откликнулись десятки почитателей таланта звезды.

Внимание российских пользователей тронуло артиста, и он решил прервать молчание. В личном микроблоге певец поблагодарил всех, кто принял участие в акции "Надежда". Лев Лещенко отметил, что этот флешмоб нужен и тем, кто остался один на один со своей болезнью.

"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл", – заявил исполнитель. По его словам, искусство, музыка и стихи всегда были душой русского народа, а песня объединяла людей, вселяя в них любовь, веру и надежду. "Поэтому давайте споем", – заключил Лев Лещенко.

Источник — dni.ru
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Гость|02.04.2020 09:58|

penzainform.ru писал(a):

Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл"
При условии если не появится еще следом другая зараза от которой надо будет выздороветь и обретать смысл жизни.

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