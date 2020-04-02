02.04.2020 | 16:18

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал пять шагов, которые позволят победить коронавирус. Озвученные им правила очень просты.

Первый элементарный совет медика – тщательно мыть руки с мылом или санитайзерами.

Во-вторых, при чихании нужно закрывать нос и рот локтем.

Кроме того, надо привыкнуть к тому, чтобы не трогать лицо, особенно рот, нос и глаза.

Четвертый шаг – соблюдение дистанции. На улице надо держаться от других людей на расстоянии более 1,5 метра, сообщает РИА ФАН.

И, наконец, последнее – важно постоянно контролировать состояние здоровья и при появлении первых симптомов опасной инфекции оставаться дома.

Отметим, ситуация с коронавирусом в России и мире остается крайне острой. Судя по прогнозам экспертов, пандемия закончится еще не скоро. Как писали "Дни.ру", по состоянию на 2 апреля COVID-19 заболели 936 206 человек, умерли 47 208, а выздоровели 193 098 пациентов.

Как сообщали "Дни.ру", неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Сроки самоизоляции могут увеличить до 14 дней. В правительстве поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходных из-за пандемии коронавируса в России.