02.04.2020 | 11:29

Полина Максимова и Егор Корешков сыграли пару в сериале "257 причин, чтобы жить". Экранный роман быстро стал реальным.

Звезды появились в шоу Первого канала "Вечерний Ургант". В студии Полина поздравила Егора с 34-летием. Актриса преподнесла ему только шарики – подарок она отдала избраннику до эфира.

По словам ведущего программы Ивана Урганта, на съемках сериала "257 причин, чтобы жить" случилось "чудо расчудесное". "Актеры, которые играли влюбленную пару, влюбились по-настоящему", – добавил он.

Максимова и Корешков уже полгода живут вместе. В самоизоляции артисты занимаются обустройством квартиры. У пары появилось время разобрать вещи.

Ходят слухи, что в первый день съемок сериала "257 причин, чтобы жить" Максимова пошутила, что выйдет замуж за Корешкова сразу после премьеры. Артистка подтвердила информацию.

В студию "Вечернего Урганта" Полина пришла в пышном наряде с завышенной талией. Зрители акцентировали на этом внимание и принялись обсуждать возможную беременность артистки.

Сериал "257 причин, чтобы жить" рассказывает о девушке, которая излечивается от рака. Победив болезнь, она теряет вкус к жизни. Героиня находит старый блокнот со списком всего того, что хотела бы сделать. Смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе START.