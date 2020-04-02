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Полезное | Беременна? Полина Максимова и Егор Корешков съехались

02.04.2020|11:29
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Полина Максимова и Егор Корешков сыграли пару в сериале "257 причин, чтобы жить". Экранный роман быстро стал реальным.

Звезды появились в шоу Первого канала "Вечерний Ургант". В студии Полина поздравила Егора с 34-летием. Актриса преподнесла ему только шарики – подарок она отдала избраннику до эфира.

По словам ведущего программы Ивана Урганта, на съемках сериала "257 причин, чтобы жить" случилось "чудо расчудесное". "Актеры, которые играли влюбленную пару, влюбились по-настоящему", – добавил он.

Максимова и Корешков уже полгода живут вместе. В самоизоляции артисты занимаются обустройством квартиры. У пары появилось время разобрать вещи.

Ходят слухи, что в первый день съемок сериала "257 причин, чтобы жить" Максимова пошутила, что выйдет замуж за Корешкова сразу после премьеры. Артистка подтвердила информацию.

В студию "Вечернего Урганта" Полина пришла в пышном наряде с завышенной талией. Зрители акцентировали на этом внимание и принялись обсуждать возможную беременность артистки.

Сериал "257 причин, чтобы жить" рассказывает о девушке, которая излечивается от рака. Победив болезнь, она теряет вкус к жизни. Героиня находит старый блокнот со списком всего того, что хотела бы сделать. Смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе START.

Источник — dni.ru
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