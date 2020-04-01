01.04.2020 | 08:38

Леонид Якубович с ноября 1991 года и по сей день является бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Эта программа – одна из долгожителей на отечественном телевидении. И сегодня, 1 апреля, когда Первый канал отмечает 25-летие, Леонид Аркадьевич рассказал, чем стала для него эта всенародно любимая передача.

"Первые две съемки "Поля чудес" я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох, – признался Якубович "Дни.ру". – Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу".

Леонида Аркадьевича никто не останавливал, не бежал вслед и не умолял остаться. "Мне никто не говорил: "Перестань, как тебе не стыдно". Никто не говорил: "Что ты! Мы видим твой потенциал!" и другие умные слова, – вспоминает ведущий. – Просто мне сказали: "Ну хорошо, черт с тобой, приходи, крайняя съемка, и дальше решай сам".

"Я пришел в четвертую студию, – говорит Якубович. – Это было буквально за 10 минут до эфира, зрители уже сидели . Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава богу, они кого-то нашли, и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: "Вот он перед вами", – и меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех этих слов, которые про меня сказали, зал встал, меня встретили аплодисментами, и я уже не мог подвести".

"Я провел ту съемку и остался. Всем в день юбилея желают только одного: была бы работа, а все остальное – мы сами", – заключил Леонид Якубович