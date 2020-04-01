Сетевое издание|18+|Среда|1 апр 2020|14:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  86.94  |  $  79.53

Полезное | «У меня дети появлялись чаще, чем я моргал»: Кушанашвили рассказал о своих подвигах

01.04.2020|13:31
Печать

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Отар Кушанашвили. Журналист откровенно рассказал о своей личной жизни.

Мужчина признался, что у него восемь детей от разных женщин. Почти ни с кем из наследников он не общается, однако уверяет, что обожает своих отпрысков. Отар Кушанашвили шутит, что он восемь раз целовал женщин и столько же раз забирал кульки из роддома. "У меня дети появлялись чаще, чем я моргал", – иронизирует звезда.

Со старшей дочерью мужчина не общался шесть лет. Однако потом понял, что жизнь проходит, а он тратит ее на пустое. Журналист связался с матерью девочки и попросил вернуться в жизнь малышки. "Наташу Мельник я встретил в "Московской правде", когда пошел писать заметки. Мы были вместе достаточно долго – мы расставались, сходились, расставались, сходились", – вспоминает Кушанашвили об отношениях с мамой Дарьи. Правда, сейчас девушка не общается с отцом. "Она держится на дистанции. Что случилось? Я не знаю. У нас не было с ней разговора", – сетует мужчина. Отар сильно переживает по этому поводу, но верит, что однажды они снова смогут обняться.

Близнецы Георгий и Николас появились на свет от связи с Ольгой Курочкиной, дочерью очень богатого человека. Как уверяет журналист, дети живут в полном порядке и он всегда с ними на связи.

"В модные программы про ДНК меня не зовут по одной простой причине: у всех восьмерых моя рожа", – заявил Кушанашвили.

Рассказал журналист и о главной трагедии в жизни – о предательстве жены. Она оставила его в самый сложный период, когда мужчина опустился практически на дно. Он остался без работы, начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Бывшая супруга полностью прекратила общение с журналистом и не разрешает сыну Федору выходить на связь с отцом. Недавно Отар Кушанашвили узнал, что ребенку поменяли фамилию. Телеведущий боится, что никогда не увидит мальчика.

"Маша была единственной легитимной, официальной женой. Вот почему все остальные – на сегодня 77 человек – обижаются, что я не веду их под венец. Это была такая оплеуха. Я думал, если тот, кого я боготворю, так относится ко мне, то что же будет делать та при первых проблемах, которую я не очень-то люблю", – поделился Кушанашвили.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте