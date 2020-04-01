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Полезное | Россиян начали выпускать из дома по SMS-пропускам

01.04.2020|09:09
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С 28 марта во всей России действует карантинный режим. Некоторые регионы ввели особые меры безопасности – запретили жителям покидать место изоляции без веской причины. В Республике Татарстан людей начали выпускать по специальным SMS.

В Республике Татарстан ввели специальные SMS-пропуска, по которым можно покинуть дом. Об этом сообщается на региональном портале. Чтобы получить такое сообщение, необходимо отправить на определенный номер слово "Выход". Через некоторое время придет код, который действует один час. За это время можно выйти из дома по неотложным делам. Стоит отметить, что такое SMS можно получить лишь два раза за день.

Также необходимо знать: пропуск действует в радиусе одного километра от дома. Если человек выйдет за пределы ограниченной площади, к нему может подойти полицейский и привлечь к ответственности.

Если же необходимо выйти из дома и отправиться на работу, то такому гражданину будет отправлен уникальный код, неограничивающий в передвижениях.

По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано свыше 2,3 тысяч случае заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 73 регионах страны. Оправились от вируса 142 человека, скончались – 19. Источник данных: Яндекс.Карты.

Источник — dni.ru
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Гость|01.04.2020 09:26|

penzainform.ru писал(a):

отправить на определенный номер слово "Выход". Через некоторое время придет код, который действует один час.
Необъявленный комендантский час.

Гость|01.04.2020 09:27|

penzainform.ru писал(a):

Если человек выйдет за пределы ограниченной площади, к нему может подойти полицейский и привлечь к ответственности.
На основании чего?

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