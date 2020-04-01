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Полезное | Пугачева заставила Кушанашвили извиняться прямо в зале суда

01.04.2020|17:06
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Отар Кушанашвили стал героем одного из выпусков передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Журналист поделился откровениями из своей жизни, а также вспомнил, как оказался в зале суда из-за Аллы Пугачевой.

Отар Кушанашвили известен своими резкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса. Однажды журналист не смог себя сдержать перед Аллой Пугачевой. Он рассказал Корчевникову, что скандал зародился на одной из программ, где принимала участие Примадонна российской эстрады. Во время съемок Кушанашвили обозвал артистку нехорошими словами, находясь в непотребном состоянии.

Позже Отар осознал, что натворил, и ему было стыдно. Расплата не заставила себя ждать. Это случилось на презентации группы "А-Студио". Алла Борисовна специально посетила мероприятие, зная, что там будет Кушанашвили.

Спрятаться от артистки ему не удалось, и журналист услышал от нее: "Я тебя в порошок сотру!". На следующий день народная артистка обратилась в суд.

Кушанашвили испугался Пугачеву не на шутку, на заседание суда пришлось идти. Там Примадонна призналась, что хотела преподать скандальному журналисту урок, ведь, по ее мнению, Отар – профессионал. Будь это "простой писака", артистка не обратила бы на такой выпад внимания. В результате Кушанашвили извинился перед Аллой Борисовной прямо в зале суда.

Источник — dni.ru
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