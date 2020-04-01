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Полезное | «Получила в затылок»: мать Лолиты подверглась нападению за русский язык

01.04.2020|10:18
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Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как ее мать подверглась травле.

Певица Лолита Милявская побеседовала с Дмитрием Гордоном в его авторской программе. Запись передачи находится в свободном доступе в Сети. Разговор длился три с лишним часа. Артистка рассказала о работе и личной жизни, о родных и близких, порассуждала о политике в России и на Украине.

Пока Лолита живет и работает в Москве, колесит по городам и весям, ее мать и единственная дочь Ева, которой уже 21 год, живут в Киеве. Певица вспомнила вопиющий случай, произошедший с ее близкими.

"Она шла из школы, вела Еву. Средь бела дня, это было половина пятого или четыре... Она говорила по-русски. И сзади раздался удар", – рассказала Лолита Милявская. Мать звезды спросили по-украински, как она может говорить на "собачьем языке".

"Она получила в затылок. Еву не тронули. Один урод! Психопат, который должен лечиться!" – эмоционально высказалась певица. Она отметила, что люди не сразу подбежали к ее матери, чтобы помочь. После той истории Лолита Милявская наняла охранника. До сих пор у ее матери и дочери есть телохранитель. Дмитрий Гордон, комментируя инцидент, заметил, что в Киеве в основном разговаривают на русском языке.

О том, чтобы перевезти мать и дочь в Россию, убеждена Лолита, не может быть и речи. Ее родительница находится в таком возрасте, когда переезд в другую страну невозможен по психологическим причинам.

Отметим, что с 2017 года Лолите Милявской закрыт въезд на Украину. Это случилось после того, как она выступила с концертами в Крыму. В 2020-м истекает срок запрета, из-за которого артистка не смогла поехать в школу Евы на ее выпускной.

Источник — dni.ru
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