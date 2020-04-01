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Полезное | Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя

01.04.2020|11:56
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Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Юлия Пересильд рассказала о том, как воспитывает дочерей. Также артистка пояснила, почему не дала наследницам фамилию их отца.

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей – десятилетнюю Аню и семилетнюю Машу. Отцом девочек является известный режиссер Алексей Учитель. Долгое время артистка и кинематографист скрывали отношения. Режиссер не разведен с супругой Кирой Саксаганской, подарившей ему сына Илью.

По словам Пересильд, она старается воспитывать наследниц в атмосфере свободы. Артистка позволяет детям самим принимать решение. Например, никогда не говорит дочерям, каким спортом заниматься, в какие кружки ходить.

"Я не буду делать выбор за детей. Может быть, я сто раз неправа, но считаю, что это ущемляет их права и свободы", – сказала Юлия. Однако такой подход не отрицает дисциплину.

В воспитании детей Пересильд руководствуется методами своих родителей. Между тем артистка подчеркнула, что ее детство проходило в менее тепличных условиях.

Юлия росла в деревне в Псковской области. "Я и корову доила, и знала, что встать на прополку лучше в четыре утра, потому что потом появятся комары", – сообщила звезда сериала "Зулейха открывает глаза".

Юлия Пересильд часто вспоминает, как ребенком собирала чернику. Вокруг ползали змеи, но ее это не пугало. Увидеть лося или кабана было чем-то будничным – наверное, как сегодня современным детям войти в "Инстаграм".

Рассказала артистка и о том, почему дала отпрыскам свою фамилию. По словам знаменитости, она сделала это из-за дедушки. Родственник Юлии очень переживал, что у него две внучки – последние из Пересильдов. "Эти слова так запали нам с сестрой в душу, что мы, не сговариваясь, дали дочерям свою фамилию", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
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