01.04.2020 | 16:56

Звезда кино и сериалов Михаил Полицеймако вновь стал отцом. У 43-летнего артиста родился четвертый ребенок.

У Михаила и его супруги Ларисы появилась дочь. Радостное событие произошло в минувший вторник, 31 марта.

Полицеймако опубликовал в личном "Инстаграм" фото из больницы. Актер сфотографировал свое отражение в зеркале лифта. Знаменитость облачена в хирургический костюм, маску и медицинскую шапочку. Судя по наряду, Михаил присутствовал при родах.

Отметим, что в комментариях к публикации артиста поздравили многие коллеги по цеху. Новорожденной желали здоровья, а ее родителям семейного благополучия.

Артист Гоша Куценко предложил имя для дочери Михаила Полицеймако – Эльвира. Однако родители уже назвали ребенка Марией.

Напомним, Михаил Полицеймако женат во второй раз. В этом браке у него подрастает еще две дочери – Эмилия и София.

Первой женой актера была Ольга Лысак. Она родила Михаилу наследника Никиту. Через несколько лет после свадьбы пара рассталась. Экс-супруги разводились со скандалом.