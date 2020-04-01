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Полезное | Кристина Асмус рассказала о своей главной боли

01.04.2020|11:47
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Кристина Асмус поделилась откровениями о семейных отношениях. Оказывается, у нее не все гладко с родителями.

Актриса призналась, что уже много лет конфликтует с отцом и матерью. Недопонимание с близкими – родом из детства. Однако знаменитость не оставляет попыток все уладить.

Кристина Асмус выросла в многодетной семье. У нее есть две старшие сестры и одна младшая. Девочке часто не хватало внимания родителей, что породило в будущей актрисе комплексы.

По словам Кристины Асмус, отношения с родителями у нее никогда не были по-настоящему теплыми, и это ее главная боль. Актриса призналась, что не умеет прощать.

При этом в интервью ютуб-каналу Peopletalk звезда отметила, что не хочет лишать дочь общения с бабушкой и дедушкой. Самым близким человеком для Кристины Асмус является муж, комик Гарик Харламов.

Актриса старается не реагировать на негативные выпады в свой адрес. А таковых много, поскольку она любит эпатировать публику. Знаменитость активно публикует провокационные снимки, что очень бесит хейтеров.

Напомним, что после откровенной сцены в фильме "Текст" поклонники переживали, что брак Гарика Харламова и Кристины Асмус распадется. К счастью, этого не произошло.

Источник — dni.ru
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