01.04.2020 | 22:40

Пока одни лезут на стену от скуки во время самоизоляции, другие используют свободное время для самосовершенствования и развития.

Прекрасный пример того, чем надо заниматься на карантине, продемонстрировала звездная семья американской актрисы с русскими корнями Миллы Йовович.

Главная героиня культовой саги "Обитель зла" старается не забывать своих предков. Во время карантина дочь Миллы Йовович стала ежедневно уделять полчаса письму и чтению на русском языке.

Результат не заставил себя долго ждать. В итоге 13-летняя девочка даже смогла зачитать маме небольшую сказку собственного сочинения. Видеоролик с участием дочери Милла разместила на своей страничке в социальной сети Инстаграм.

Подписчики актрисы восхитились отличным произношением и практически полным отсутствием акцента у Эвер. Некоторые очень удивились этому факту, ведь старшая дочь Йовович родилась и выросла в США.

Во многом успех девочки в русском - заслуга ее матери. В одном из интервью французскому изданию "Purple" Милла сказала: "Я по-прежнему общаюсь на русском. Разговариваю на нём со своей дочерью. Читаю ей русские стихи и рассказы. Мои корни очень важны — они делают меня той, кто я есть".