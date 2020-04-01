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Полезное | «Боже, никогда!»: Гузеева отказала создателям «Давай поженимся!»

01.04.2020|12:08
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В это трудно поверить, но Лариса Гузеева не была первой ведущей "Давай поженимся!". Программа вышла в эфир в 2008 году с Дарьей Волгой, но вскоре в проект пришла ставшая его звездой Лариса Гузеева.

Ее фразы расходятся на цитаты, а перепалки с Розой Сябитовой становятся легендарными. Более 500 участников программы поженились, а число родившихся у них детей перевалило за 70. 1 апреля, в день 25-летия Первого канала, Гузеева поделилась воспоминаниями.

"Когда мне предложили вести программу, я была известной актрисой, – рассказала Гузеева. – Подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг, у меня ведь совсем другая жизнь".

Сомневалась актриса недолго. "Месяц думала, а потом пошла, – вспомнила Лариса. – Мой образ менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, когда я сказала: "Мы одинаковые!"

"Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого. В каждый момент такая, какая есть, – продолжила Гузеева. – Женихи и невесты тоже попадаются разные. Я не работаю с суфлером. Пока иду от гримерной до студии, в голове рождается собственный сценарий программы. Продюсеры махнули на меня рукой и разрешили "гулять по буфетам".

"Уже 12 лет, как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами, – призналась звезда. – С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди, – ничего не сказать. Это мои родственники".

Источник — dni.ru
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