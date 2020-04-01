01.04.2020 | 23:07

Пока аналитики и эксперты пытаются подсчитать урон для российской экономики, которая серьезно страдает от введения карантина из-за распространения коронавируса, в высших кругах власти уже заговорили о продлении вынужденных каникул.

Сегодня Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что для более чем половины регионов России знаковая точка в распространении вируса COVID-19 пройдена. Зараженных столько, что проследить всю цепочку и найти человека, который изначально являлся нулевым пациентом в том или ином случае уже невозможно.

Анна Попова заявила, что в России пока нет взрывного роста числа инфицированных. Как отмечают специалисты, несколько дней подряд сохраняется один и тот же коэффициент прироста заболевших.

"Для этого принимают целый ряд мер", — сообщила Попова. Глава Роспотребнадзора считает, что теперь основная задача властей – ограничить контакты между людьми. Анна Юрьевна выступает за продление числа нерабочих дней.

В правительстве России поддержали идею главного санитарного врача страны. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сроки самоизоляции нужно увеличить отдельно в каждом регионе, сообщают Невские Новости.

В субъектах РФ власти по-разному подходят к соблюдению карантина. Где-то закрываются границы, где-то ограничивается передвижение граждан, а в Татарстане для выхода на улицу местные жители должны получить разрешение через sms-сообщение.

Стоит отметить, что в 10 регионах России пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. А каждый день вынужденного простоя для малого и среднего бизнеса оценивается экспертами-экономистами в сотни миллионов рублей убытков (в масштабах всей страны - прим. редакции). Из-за сложившейся ситуации десятки тысяч россиян могут лишиться работы.