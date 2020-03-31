31.03.2020 | 15:30

"Вся жизнь превращается в воспоминание о том, как хорошо было раньше", – часто шутят сегодня люди в связи с ситуацией за окном. Дома сидит и Юлия Меньшова с семьей. Она радует подписчиков воспоминаниями о былом.

Жители Финляндии не собирают грибы в лесу, чем каждый год пользовались Юлия Меньшова и ее супруг Игорь Гордин.

"Мы с компанией друзей мужа любим заехать в Финляндию на машинах, снять там большой коттедж и целую неделю отрываемся не по-детски, – рассказала Меньшова. – Варим, жарим, сушим, используя напропалую финскую сауну не по прямому назначению). Восторг, короче!"

Интересно, что Гордин оказался не только прекрасным актером кино и театра, но и грибником. "Дело это тонкое. Интуитивное, – пояснила Юлия. – Едешь, по сторонам оглядываешься: вот лесок неплохой, и тут вроде тоже ничего, и вдруг прямо сердце подсказывает: тормозим здесь! У Игоря отдельный талант находить такие места. Все наши друзья потом именно туда едут, за нами след в след, и называют местечко по справедливости "гординский лес". Грибов обычно там, где его чуйка срабатывает, – килограммами выноси".

Когда теперь Гордин и Меньшова окажутся в любимой Финляндии, смогут собирать грибы и сушить их в сауне, бог ведает - из-за пандемии коронавируса границы России закрыты. Правительство Финляндии тоже решило закрыть границы до 13 апреля. А 17 марта было прекращено и железнодорожное сообщение. Всего же в стране Суоми 1 313 человек подхватили коронавирус.