Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|18:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  86.62  |  $  78.97

Полезное | У контактировавшего с Путиным главврача клиники в Коммунарке нашли коронавирус

31.03.2020|16:35
Печать

У главного врача столичного медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко, куда со всей Москвы направляют больных с подозрением на коронавирус, был диагностирован COVID-19. Недавно он общался с президентом России Владимиром Путиным, рассказывая о том, как ведется борьба с эпидемией.

Денис Проценко, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно. Он находится в больнице в Коммунарке.

Ранее Денис Проценко общался с Владимиром Путиным, рассказывая о том, как ведется лечение больных коронавирусом в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на сообщение о болезни специалиста. Он отметил, что президент России регулярно тестируется на короноварус и все нормально.

Напомним, российский лично приехал в очаг коронавируса в Москве для того, чтобы лично увидеть, как обстоят дела на местах. Дмитрий Песков рассказал о деталях поездки. "Сейчас мы ехали без подготовки вообще", – признался он.

Даже телефон, на который снимали Владимира Путина, пришлось искать в спешном порядке. Причем самому российскому лидеру, отметил его пресс-секретарь, в тот момент было совершенно все равно, снимают его в этот момент или нет. При этом он подчеркнул, что, несмотря на поспешность сборов, все необходимые меры предосторожности были соблюдены.

Коронавирус в Москве уже успел затронуть 1613 человек. Жертвами эпидемии в российской столице стали 11 человек. 70 пациентов выздоровели. По всей стране на 31 марта число заболевших установилось на отметке 2334. Умерли 18 больных, 134-м удалось выздороветь.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 17:02|

выходит он передается как-то по другому?

Гость|31.03.2020 17:05|

Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина и фейк-ньюс о коронавирусе

Гость|31.03.2020 17:16|

Да ну?

Гость|31.03.2020 17:16|

Есть надежды?

Гость|31.03.2020 17:17|

Гость писал(a):

Есть надежды?
ты попал, к тебе уже выехали

Гость|31.03.2020 17:18|

Жду

Гость|31.03.2020 17:35|

penzainform.ru писал(a):

Причем самому российскому лидеру, отметил его пресс-секретарь, в тот момент было совершенно все равно, снимают его в этот момент или нет.
зачем приезжал?

Гость|31.03.2020 17:54|

Наш царь бессмертен! И не надейтесь!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте